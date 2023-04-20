Ресторан «Дичъ» курорта «Роза Хутор» вошел в ТОП-100 лучших открытий года в России

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В Москве состоялся фестиваль ресторанных концепций, который завершился церемонией награждения самых успешных новых ресторанных проектов года в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2023». Значимое для российской гастрономии событие проходит ежегодно с 2006 года.

На первом этапе эксперты премии отбирают оригинальные ресторанные концепции из которых формируется короткий список финалистов. В этом году своим видением трендов и бизнес-лайфхаками поделились авторы лучших новых ресторанных концепций года из девяти регионов России. Шеф-повара ресторанов-финалистов премии показали свое мастерство на профессиональных мастер-классах.

Согласно итогам премии «Пальмовая ветвь 2023», ресторан «Дичъ» курорта «Роза Хутор» вошел в ТОП100 лучших открытий года в России и завоевал специальный приз на Фестивале новогодних блюд от шеф-повара. Для участия в нем команда подготовила неклассический Оливье с мясом камчатского краба, сахалинским гребешком, авокадо, бататом и заправкой на основе йогурта, красной и щучьей икры, за что и была отмечена главным призом.

- Эта награда для нашего ресторана очень значима, и мы уверены, что она - не последняя. В ней отражается большая совместная работа. Каждый сотрудник вносит свой вклад, чтобы сделать нашу команду сильнее и профессиональнее. Важно не только получать признание гостей, но и приумножать его. Поэтому мы будем совершенствоваться и поднимать планку все выше, - поделился впечатлениями шеф-повар ресторана «Дичъ» курорта «Роза Хутор» Иван Храпов.

В ресторане «Дичъ», расположенном в Горной Олимпийской деревне, сделан акцент на чистом вкусе дикой природы. В меню можно найти блюда из мяса лося, перепелки, утки, цесарки, бобра и др. Для ценителей гастрономии из морских обитателей – устрицы, гребешки, крабы, морские ежи из аквариума, угольная треска, нерка и многое другое. В соусах и гарнирах используются дикорастущие ягоды и травы.

Ресторан «Дичъ» входит в гастрономическую карту «Роза Хутор». В рамках проекта создается специальный маршрут, который позволит гостям курорта насладиться всем многообразием вкусов черноморского побережья, кавказских гор, а также прекрасными видами. Гастрономическим амбассадором курорта недавно стал известный шеф-повар Марк Стаценко. Помимо «Дичи» в гастрономическую карту войдут семь заведений - рестораны «Высота 2320», «Берлога», «Вельвет», «Дичъ», «Варежка», «Барабуля», а также кафе «Лес» и «Йети». Всего же на курорте «Роза Хутор» работают около пятидесяти заведений разных концепций.

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