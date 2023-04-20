Пограничники задержали браконьера за вылов креветок в лимане Азовского моря

Фото: пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю

Браконьера задержали за вылов креветок в районе Курчанского лимана Азовского моря в Темрюкском районе. 55-летний мужчина добывал морепродукт с помощью запрещенных орудий лова.

- Мужчина незаконно выловил пиленгаса и 39 карасей весом 20,2 кг, а также 4556 креветок весом в 10,5 кг. Причиненный ущерб водным биоресурсам составил 224 567 рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящий момент выясняются обстоятельства правонарушения. Пограничники напомнили, что незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова подлежат изъятию, а лица привлекаются к административной или уголовной ответственности.