Депутат ЗСК от Сочи передал бойцам новую партию снаряжения

Бойцы получили квадрокоптер, антидроновый купол, тепловизор и так далее Фото: t.me/TAASochi

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян подготовил и отправил в зону проведения специальную военной операции очередную партию необходимого оборудования.

Как сообщил парламентарий, накануне он пообщался с бойцами 1-ой Славянской бригады из Донецкой Народной Республики и узнал у них, какое снаряжение сейчас требуется на передовой.

Таким образом, он отправил в зону СВО квадрокоптер, антидроновый купол, тепловизор, трубу разведчика, беспилотник и другое необходимое оборудование и обмундирование.

Бойцы записали видеобращение, в котором поблагодарили Арменака Тозляна за помощь. Парламентарий в свою очередь подчеркнул, что и дальше будет оказывать поддержку бойцов для достижения победы.