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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 12:05

Жителю Кубани за убийство 90-летней матери дали 8 лет тюрьмы

Мужчина до смерти избил пенсионерку
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Суд вынес приговор

Суд вынес приговор

В станице Челбасской Каневского района 61-летний мужчина напал с кулаками на собственную мать. Женщине было 90 лет. Она не выжила после побоев.

- 11 февраля пьяный сын после конфликта избил 90-летнюю мать. Она находилась в беспомощном состоянии в силу возраста и состояния здоровья. Мужчина наносил удары руками по голове, телу и конечностям. Потерпевшая скончалась на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

Осужденный в судебном заседании вину в совершении преступления полностью признал. Мужчине дали 8 лет исправительной колонии строгого режима.