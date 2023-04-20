На Кубани в 2023 году площадь сева риса составит 92 тысячи гектаров. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани площадь сева риса составит 92 тысячи гектаров. На краевом совещании, которое провел вице-губернатор Андрей Коробка, уже обсудили подготовку к посевной кампании.

- В этом году площадь сева риса осталась на прошлогоднем уровне. Аграрии смогут провести сев в штатном режиме в связи с восстановительными работами на Федоровском гидроузле. Это позволит получить урожай объемом 580-600 тысяч тонн, - сообщил Андрей Коробка.

Уточняется, что на российском рынке риса достаточно. Предпосылок к дефициту нет. Работа по производству крупы на заводах идет стабильно.

Кроме того, аграрии обеспечены семенами на 100% и всем необходимое для предпосевной компании 2023 года.