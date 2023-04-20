Женский фестиваль социального творчества и креативных индустрий стартовал в Сочи

Женщины будут обсуждать различные соцпроекты, примут участие в практикумах, мастер-классах, выставках и панельных дискуссиях

В Сочи стартовал фестиваль женского социального творчества и креативных индустрий «Сочинская весна-2023». На курорт приехали участницы из 40 регионов России. Женщины будут обсуждать различные соцпроекты, примут участие в практикумах, мастер-классах, выставках и дискуссиях. Также запланировано проведение лекций.

- Участницы встретятся с представителями органов государственной власти в Городском Собрании Сочи. Главной темой встречи станет дискурс о мобилизации общественных ресурсов для решения актуальных задач страны, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, фестиваль планируют проводить каждый год.