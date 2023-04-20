На Кубани размер ежемесячной выплаты Героям России увеличат до 50 тысяч рублей

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В Краснодарском крае совершенствуют меры поддержки населения. 20 апреля депутаты поддержали очередную инициативу губернатора: в регионе увеличили размер ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям России и их вдовам до 50 тысяч рублей.

- Важно сохранить устойчивость экономики и стабильность в крае. Из краевого бюджета на это предусмотрели порядка 30 млн в рублей. Но дело даже не в деньгах, а в том внимании и заботе, которых, безусловно, достойны эти люди, как никто другой. Подвиги наших героев не имеют цены. Мы всегда будем перед ними в долгу, – сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Впервые выплаты Героям Советского Союза, Героям России и их вдовам на Кубани начали производить с 2019 года. В 2020 году сумму составляла по 30 тысяч рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в апреле 2023 года денежное довольствие контрактникам в зоне специальной военной операции существенно увеличено. Об этом заявили в оперштабе Кубани. Выплаты составляют от 204 тысяч рублей в месяц. Помимо ежемесячной зарплаты и единовременных выплат военнослужащим положены дополнительные средства.