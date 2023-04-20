В Краснодаре фестиваль любительских театров продлится до 22 апреля

В Краснодаре открылся фестиваль-конкурс любительских театров. Фото: управление культуры администрации Краснодара.

В Краснодаре фестиваль-конкурс любительских театров продлится до 22 апреля. «Театральный экспресс-2023» проходит в Пашковском городском Доме культуры.

- Конкурс уже становится традиционным. Он отличается тем, что соединяет праздник, конкурс и учебу. Участники фестиваля представили на суд жюри девятнадцать спектаклей, - сообщила начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Уточняется, что за время фестиваля участники смогут посетить семинары образовательные мастер-классы, конкурсы актерского мастерства и режиссерские лаборатории

Работы будут оцениваться в двух номинациях. Это малая и крупная театральная форма. Проект завершится церемонией награждения победителей.