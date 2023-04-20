Геленджику присвоили звание «Город воинской доблести». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Геленджик получил звание «Города воинской доблести». Такое решение приняли депутаты кубанского парламента на 15-й сессии.

- Инициатива исходила от самих ветеранов и общественности курорта. Они по крупицам собрали доказательства, что город достоин этого гордого звания. Теперь Геленджик является еще и символом Великой Победы, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в городе построено множество памятников героям войны и сохранены все места боевой славы.

Ранее инициативу главы курорта Алексея Богодистова поддержали на заседании оргкомитета «Победа».

В Краснодарском крае звание «Город воинской доблести» теперь носят четыре города. Помимо Геленджика, это Крымск, Темрюк и Армавир.