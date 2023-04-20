Ветераны СВО смогут получить льготы по программе социальной газификации на Кубани

В Краснодарском крае ветераны спецоперации смогут получить льготы по программе социальной газификации.

- Компенсируются расходы на подведение газа внутри своего участка. Теперь социальная газификация будет распространяться на всех ветеранов боевых действий, в том числе вернувшихся из зоны спецоперации. Бюджет края стабилен, и это позволяет нам расширять категории граждан, которые могут получать выплату на газификацию жилья, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Компенсацию уже получили порядка двух тысяч жителей региона. Напомним, в крае выплачивают по 100 тысяч рублей членам семей ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, ветеранам и инвалидам войны, многодетным семьям без учета доходов и пенсионерам, если их среднедушевой доход не превышает двукратный прожиточный минимум, а также малоимущим семьям.

В этом году на компенсации предусмотрели 200 млн рублей.