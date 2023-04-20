Более 78 тысяч жителей Кубани получили карту болельщика. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани карту болельщика через МФЦ оформили более 78 тысяч жителей. Получить Fan ID может любой желающий в кратчайшие сроки.

- Сейчас на Кубани проходят матчи тура Российской Премьер-Лиги. Поэтому услуга оформления карты болельщика имеет большой спрос среди жителей и гостей нашего региона, - сообщил директор краевого МФЦ Валерий Середа.

Также получить Fan ID можно через Госуслуги. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Пользователь заполняет анкету на оформление карты в личном кабинете и загружает свою портретную фотографию. После этого нужно будет пройти идентификацию личности в любом удобном офисе МФЦ Краснодарского края.

Fan ID оформляется один раз. Оно навсегда остается в личном кабинете пользователя. В дальнейшем карту можно использовать для покупки билетов на матчи.