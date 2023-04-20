В Сочи строят уникальные социальные объекты. Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи строят уникальную школу на 1100 мест. Об этом стало известно во время объезда строящихся социальных объектов, которое провели под руководством заместителя главы Минстроя России Никиты Стасишина.

- В микрорайоне «Министерские озера» построят уникальную школу. Здесь смонтируют эксплуатируемую кровлю, где дети смогут отдыхать и заниматься физкультурой на открытом воздухе. Также в здании оборудуют различные залы для спорта и творчества, кабинеты робототехники, танцевальную студию. Рядом со школой построят еще два больших спортивных поля. На них смогут заниматься и ученики, и все жители района, - сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Уточняется, что еще одну школу на 1100 мест строят в микрорайоне Северная Бытха по национальному проекту «Жилье и городская среда». Также, по просьбам жителей курорта, рядом с ней возводится детский сад на 300 мест.

В Год архитектуры в Сочи уже строится восемь учреждений образования и спорта. Планируется, что еще к десяти приступят до конца года.