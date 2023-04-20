Эксперты назвали оператора с самым стабильным покрытием на трассе М4 Дон

Согласно исследованию, самым стабильным оператором связи на трассе М4 Дон стал МТС. Также оператор вошел в число лидеров по средним скоростям (Download и Upload) и по максимальной скорости по направлению к абоненту (Download).

За задержку сигнала отвечает Ping, который связывают со стабильностью услуги. Чем он ниже, тем лучше для абонента. У МТС значение Ping минимально — 74 Мс, далее идут «Билайн» — 75,2 Мс, Tele2 — 96 Мс и «МегаФон» — 117,2 Мс.

Лучшая средняя скорость по направлению к абоненту выявлена у Tele2 и МТС — 42 Мб/с и 41,3 Мб/с соответственно. За ними идут «Билайн» с показателем 37 Мб/с и «МегаФон» — 36,1 Мб/с.

По средней скорости от абонента на первом месте МТС— 15,7 Мб/с, на втором - «Билайн» (14,8 Мб/с). У «МегаФона» и Tele2 - 13,8 Мб/с и 12,8 Мб/с соответственно.

Исследование проводилось в движении и на разной скорости. Исследование проводилось в движении и на разной скорости. Тестировщики TelecomDaily использовали смартфоны с SIM-картами МТС, «МегаФон», «Билайн» (ПАО «Вымпелком») и Tele2 в составе сертифицированного измерительного комплекса Tems Investigation.