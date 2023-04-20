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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:53

Эксперты назвали оператора с самым стабильным покрытием на трассе М4 Дон

Замеры на участке протяженностью более 1,5 тысяч километров провели специалисты Telecom Daily
Екатерина МОЗГИНА

Согласно исследованию, самым стабильным оператором связи на трассе М4 Дон стал МТС. Также оператор вошел в число лидеров по средним скоростям (Download и Upload) и по максимальной скорости по направлению к абоненту (Download).

За задержку сигнала отвечает Ping, который связывают со стабильностью услуги. Чем он ниже, тем лучше для абонента. У МТС значение Ping минимально — 74 Мс, далее идут «Билайн» — 75,2 Мс, Tele2 — 96 Мс и «МегаФон» — 117,2 Мс.

Лучшая средняя скорость по направлению к абоненту выявлена у Tele2 и МТС — 42 Мб/с и 41,3 Мб/с соответственно. За ними идут «Билайн» с показателем 37 Мб/с и «МегаФон» — 36,1 Мб/с.

По средней скорости от абонента на первом месте МТС— 15,7 Мб/с, на втором - «Билайн» (14,8 Мб/с). У «МегаФона» и Tele2 - 13,8 Мб/с и 12,8 Мб/с соответственно.

Исследование проводилось в движении и на разной скорости. Исследование проводилось в движении и на разной скорости. Тестировщики TelecomDaily использовали смартфоны с SIM-картами МТС, «МегаФон», «Билайн» (ПАО «Вымпелком») и Tele2 в составе сертифицированного измерительного комплекса Tems Investigation.