Губернатор предложил отменить налоги собственникам горнолыжных трасс на Кубани

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил предоставить налоговые преференции спортивным школам взамен на бесплатные занятия для детей.

- Сегодня бюджет края стабилен, что позволяет расширять категории льготников. Но надо понимать, что это выпадающая часть бюджета и ее необходимо как-то компенсировать. Пока я не услышал от коллег четкого алгоритма, – сказал Кондратьев.

По мнению главы региона, требует более тщательного изучения и корректировки инициатива об отмене налогов собственникам горнолыжных трасс.

– Горнолыжные курорты не простаивают – они существуют не изолированно, а входят в состав туркомплексов. Рассматриваем вопрос о предоставлении им льгот. Я предлагаю изучить эту тему и вернуться к ее обсуждению на следующей сессии ЗСК, – поручил губернатор.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани совершенствуют меры поддержки населения. Так, в регионе увеличили размер ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям России и их вдовам до 50 тысяч рублей.