ДТП у мэрии Краснодара

Женщина на иномарке вылетела на тротуар и сбила пешехода в центре Краснодара. Все произошло вечером, 20 апреля.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как синяя "Мазда" внезапно бесконтрольно вылетает на встречку, а затем не меняя траектории - на тротуар.

В этот момент там шла молодая женщина. От удара о машину она отлетела на несколько метров и ударилась о стену здания.

- Скорая приехала мгновенно, но женщина не подавала признаков жизни. Непонятно, что с ней, - говорят очевидцы ДТП.

Полиция Краснодара начала проверку.

- По предварительной информации 24-летняя водитель «Мазда», двигаясь по ул.Буденного в сторону ул.Красная, не справившись с управлением, совершила наезд на пешехода на тротуаре. Пострадавшая и водитель госпитализмрованы, - сообщили в ГУ МВД по краю.