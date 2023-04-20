Более тысячи жителей Кубани приняли участие в Национальном Дне донора

Более 1 тысячи человек приняли участие в Национальном Дне донора на Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Более 1 тысячи человек приняли участие в Национальном Дне донора на Кубани. В акции приняли участие трудовые коллективы предприятий, студенты и преподаватели краевых вузов и ссузов, а также представители общественных организаций.

– Всего кровь сдали 874 донора. Благодаря им за один день удалось заготовить около 423 литра донорской крови. Спасибо всем за помощь и неравнодушие, – сказал главный врач Станции переливания крови Алексей Коденев.

Кубань - один из регионов, где количество активных доноров постоянно растет. Ежегодно на краевые станции переливания крови приходят около 50 тыс. человек и больше половины – это молодые люди до 35 лет. Более 21 тысячи кубанцев имеют звание «Почетный донор России».