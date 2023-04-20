В 20 районах Кубани завершен отопительный сезон

В 20 районах Кубани завершили отопительный сезон. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 20 из 37 районах Кубани завершили отопительный сезон, так как на протяжении более пяти дней среднесуточные температуры держались выше восьми градусов. В остальных муниципалитетах котельные продолжают обогревать дома и социальные объекты из-за холодов.

- Уже можно сказать, что отопительный сезон 2022-2023 годов в регионе прошел в штатном режиме. Были зафиксированы технологические сбои, но коммунальные службы их оперативно устраняли, - уточнил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Уже началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2023 - 2024 годов. Не менее 50 котельных и 130 км теплотрассы будут капитально отремонтированы и переоснащены. Модернизация пройдет в рамках концессионных соглашений, то есть с привлечением частных средств.