В поселке Широчанка Ейского района обновят сквер

В Ейском районе работы по благоустройству сквера выполнены на 20%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В поселке Широчанка Ейского района продолжаются работы по благоустройству сквера. Зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», так как это проект выбрали большинство голосов во время рейтингового голосования в 2022 году.

– Сквер расположен в центре поселка и это общественно-значимое место. В северной части сквера строится храм, рядом находятся школа и рынок. Реализация проекта станет важным событием для шести тысяч жителей поселка, – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Уже завершен демонтаж и подготовлен фундамент под памятник Великой Отечественной войны, который также будет обновлены рамка проекта. Идет устройство пешеходных дорожек и подготовка к монтажу наружного освещения. Готовность проекта составляет 20 %. Работы будут завершены летом 2023 года.