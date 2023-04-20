На Кубани стартует новый спортивный сезон по мотокроссу

В «Орленке» стартует новый спортивный сезон по мотокроссу. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В «Орленке» стартует новый спортивный сезон по мотокроссу. Первые этапы Кубка России трассы спортивно-технического комплекса Всероссийского детского центра примут 22-23 апреля. Участие в гонках уже подтвердили 110 сильнейших спортсменов со всей страны.

- Подготовка к началу спортивного сезона шла активная. В преддверии старта райдеры прошли тренировочные сборы и протестировали трассу, – рассказал директор центра «Орленок», президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.

Трек комплекса отвечает всем техническим требованиям стандартам Международной мотофедерации. Известно, что протяженность трека составляет 1850 метров. Ширина трассы в самом узком месте не превышает 10 метров, а общий перепад высот достигает 40 метров.