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НовостиЭкономика20 апреля 2023 19:08

В видеоконференции Владимира Путина о нацпроектах приняла участие глава станицы Новопавловской Белоглинского района

Вениамин Кондратьев прокомментировал возможности, которые дают национальные проекты для развития небольших населенных пунктов
Евгения ХАЛИКОВА
Владимир Путин провел совет по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Владимир Путин провел совет по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

О значении нацпроектов для развития отдаленных сел говорили во время совета по развитию местного самоуправления. Общение главы государства с главами муниципалитетов прошло в режиме видеоконференции. В совете приняла участие глава станицы Новопавловской Белоглинского района Лариса Склярова. Она рассказала о том, что благодаря национальным проектам небольшие села преображаются и становятся комфортными для жизни. Губернатор Кубани прокомментировал выступление коллеги.

- Уверен, что все, кто родился и вырос на селе замечают перемены, которые происходят сейчас. Благодаря нацпроектам появилась возможность развивать и благоустраивать даже самые маленькие и отдаленные хутора, села. Спасибо нашему президенту за такую возможность и поддержку, - высказала точку зрения Вениамин Кондратьев.

На заседании обсудили вопросы кадрового потенциала муниципальной службы. На Кубани успешной формой участия населения в осуществлении местного самоуправления стал институт территориальных органов самоуправления. Сейчас в регионе действуют более 6 тысяч ТОС.