В видеоконференции Владимира Путина о нацпроектах приняла участие глава станицы Новопавловской Белоглинского района

Владимир Путин провел совет по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

О значении нацпроектов для развития отдаленных сел говорили во время совета по развитию местного самоуправления. Общение главы государства с главами муниципалитетов прошло в режиме видеоконференции. В совете приняла участие глава станицы Новопавловской Белоглинского района Лариса Склярова. Она рассказала о том, что благодаря национальным проектам небольшие села преображаются и становятся комфортными для жизни. Губернатор Кубани прокомментировал выступление коллеги.

- Уверен, что все, кто родился и вырос на селе замечают перемены, которые происходят сейчас. Благодаря нацпроектам появилась возможность развивать и благоустраивать даже самые маленькие и отдаленные хутора, села. Спасибо нашему президенту за такую возможность и поддержку, - высказала точку зрения Вениамин Кондратьев.

На заседании обсудили вопросы кадрового потенциала муниципальной службы. На Кубани успешной формой участия населения в осуществлении местного самоуправления стал институт территориальных органов самоуправления. Сейчас в регионе действуют более 6 тысяч ТОС.