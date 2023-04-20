Ремонтник из Краснодара взял у жительницы Майкопа 300 тысяч рублей и сбежал

Житель Краснодара украл у заказчицы 300 тысяч рублей под предлогом ремонта квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками полиции Майкопа раскрыли мошенничество, совершенное еще два года назад. В 20921 гожу 46-летняя жительница столицы Адыгеи захотела сделать ремонт в квартире. Женщина нашла ремонтника, который обещал выполнить работы в срок и недорого. Мужчина попросил предоплату, чтобы самостоятельно приобрести необходимые стройматериалы. Однако, после того как он получили 300 тысяч рублей, ремонтник перестал выходить с заказчицей на связь.

- Женщина рассказала, что на одном из сайтов в сети Интернет нашла объявление об оказании услуг по ремонту и отделке квартир. По предварительной договоренности «мастер» произвел предварительные расчеты, после чего убедил заявительницу в необходимости покупки расходных материалов и заблаговременной оплаты его работы.

В 2023 году сыщикам удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 34-летний житель города Краснодара. Также выяснилось, что мужчину уже был ранее судим за аналогичное преступление. Сейчас сотрудники полиции отдела МВД России по городу Майкопу устанавливают причастность подозреваемого к другим подобным деяниям.