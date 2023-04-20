На Кубани 12 повторно пойманных нетрезвыми за рулем водителей лишились автомобилей

На Кубани у 12 водителей с алкозависимостью конфисковали авто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В судах Краснодарского края был вынесено 12 решений о конфискации автомобилей у водителей, повторно пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД России. Уточняется, что указанные приговоры были вынесены судами Кавказского, Усть-Лабинского, Темрюкского, Выселковского, Новопокровского и Кущевского районов в первом квартале 2023 года.

- Всего же с начала 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края было передано для принятия процессуального решения 1457 материалов по признакам аналогичных преступлений, - рассказали в ведомстве.

Конфискованное имущество по решению суда было передано в пользу государства. Например, в Кущевском районе суд вынес приговор конфисковать и обратить в пользу государства автомобиль марки «Опель Астра». Его 36-летнего владельца неоднократно ловили пьяным за управлением транспортного средства.