В Туапсе открыли мемориальную доску в честь основоположника отечественной науки о климате Александра Воейкова

В Туапсе открыли мемориальную доску в честь выдающегося ученого Александра Воейкова. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

В Туапсе на фасаде здания эколого-биологического центра 20 января была открыта мемориальная доска в честь основоположника отечественной науки о климате Александра Воейкова. Имя этого известного российского ученого в России носят пролив, ледник, улицы, обсерватория, научно-исследовательское судно, а также существует климатический термин под фамилией Воейкова.

- Имя ученого носит и туапсинский эколого-биологический центр, чем, как отметили на торжестве, очень гордятся ребята и их наставники: биография, труды Александра Ивановича – пример самоотдачи и бескорыстного служения науке, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

В эколого-биологическом центре города реализуются три образовательные программы – «Туристско-краеведческая», «Естественно-научная» и «Художественная». В 12 объединениях занимаются более 500 школьников. Воспитанникам центра принадлежат свыше 120 научно-исследовательских работ.