На Кубани расширили категории имеющих право на бесплатное питание школьников

Депутаты ЗСК уточнили категории школьников с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваемые бесплатным питанием. Фото: Евгения ГУСЕВА

На прошедшем 20 апреля, пленарном заседании депутаты Заксобрания Краснодарского края расширили категории школьников с ограниченными возможностями, имеющие право двухразовое бесплатное горячее питание. Согласно новой поправке в закон Краснодарского края об образовании, теперь бесплатным будут обеспечиваться все школьники с ограниченными возможностями здоровья, не только обучающиеся в образовательных учреждениях, но и на дому.

- Поправки в региональный закон об образовании потребовались для уточнения категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Теперь вместо двух стало три таких категории, - уточнили в пресс-службе ЗСК.

Также в новой редакцией закона установлено право высшего исполнительного органа власти края на дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в муниципальных и частных школах.