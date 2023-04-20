Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика20 апреля 2023 20:45

На Кубани расширили категории имеющих право на бесплатное питание школьников

Теперь все дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное горячее питание дважды в день
Евгения ХАЛИКОВА
Депутаты ЗСК уточнили категории школьников с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваемые бесплатным питанием.

Депутаты ЗСК уточнили категории школьников с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваемые бесплатным питанием.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На прошедшем 20 апреля, пленарном заседании депутаты Заксобрания Краснодарского края расширили категории школьников с ограниченными возможностями, имеющие право двухразовое бесплатное горячее питание. Согласно новой поправке в закон Краснодарского края об образовании, теперь бесплатным будут обеспечиваться все школьники с ограниченными возможностями здоровья, не только обучающиеся в образовательных учреждениях, но и на дому.

- Поправки в региональный закон об образовании потребовались для уточнения категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Теперь вместо двух стало три таких категории, - уточнили в пресс-службе ЗСК.

Также в новой редакцией закона установлено право высшего исполнительного органа власти края на дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в муниципальных и частных школах.