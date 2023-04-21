В Адлерском районе Сочи на дорогу сошел грязевой сель

Пострадавших нет

В Адлерском районе Сочи 21 апреля сошел грязекаменной сель на дорогу. Это случилось около 06:00 часов в селе Красная Воля на улице Ульянова. На курорте всю ночь шел дождь, это спровоцировало сход оползня объемом 150 метров кубических.

- Пострадавших нет, частично была перекрыта одна полоса автомобильной дороги и организовали реверсивное движение. Уборка осуществлялась силами администрации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, спустя час все последствия ликвидировали и убрали грязекаменную массу с дороги. Движение осуществляется в штатном режиме.