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НовостиОбщество21 апреля 2023 5:04

За съемки фильмов на Кубани кинематографистам вернут 30% затрат

В регионе увеличили субсидии
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Депутаты увеличили субсидий на возмещение затрат при съемке фильмов на территории Краснодарского края. Теперь за съемки фильмов в регионе возвращают не 20, а 30% расходов.

- Производство фильма позволяет получать разовые подряды от съемочных групп и для кубанского бизнеса. Потраченные бюджетные средства возвращаются с лихвой. Принятый закон будет способствовать еще большей популяризации в среде кинематографистов России территории Кубани как места потенциальных съемок, а также это реклама региона, которая повышает инвестиционную привлекательность, - сказал председатель краевого парламента Юрий Бурлачко.

В Краснодарском крае также увеличат размер помощи для кинематографистов до 50 млн рублей. За два прошлых года из бюджета средства были переведены 15 компаниям, которые сняли на Кубани 25 картин.