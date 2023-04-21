Что произошло за ночь 21 апреля в Краснодарском крае

В Адлерском районе Сочи на дорогу сошел грязевой сель. Последствия уже ликвидировали.

Ремонтник из Краснодара взял у жительницы Майкопа 300 тысяч рублей и сбежал. Выяснилось, что ранее 34-летнйи мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Прокуратура Кубани проводит проверку по факту падения младенца с девятого этажа. По предварительной версии, мать оставила четырехмесячную и семилетнюю дочерей одних дома.

Женщина на иномарке вылетела на тротуар и сбила пешехода в центре Краснодара. Водитель потеряла управление автомобилем.