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НовостиОбщество21 апреля 2023 5:47

Что произошло за ночь 21 апреля в Краснодарском крае

В Адлерском районе Сочи на дорогу сошел грязевой сель
Источник:kp.ru

В Адлерском районе Сочи на дорогу сошел грязевой сель. Последствия уже ликвидировали.

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