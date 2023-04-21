Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой отключат свет 21 апреля. Электроэнергии не будет из-за масштабных работ по монтажу новых приборов учета с 08:00 до 18:00.

- Свет отключат в поселке Пятихатки по улицам: Ореховая, Анапская, Российская, Летняя.

В селе Витязево по улицам: Морская, Лермонтова, Уютная, Батарейная, Толстого, Святого Георгия, Майора Витязя, Понтийская, Центральная, Лозовая, Нагорная, Каспийская, Лазурная, Черноморская, Пионерская, Луганская. Также Свободы, Лиманная, Белореченская, Южная, Красноармейская, Пушкина, 2-й Черноморский переулок, Южный проспект, Санаторный проезд, - сообщили «Россети Кубань».

В связи с монтажом провода СИП частичное отключение электроэнергии возможно с 10:00 до 16:00 в станице Гостагаевская на улицах Набережная и Северная. Также из-за проведения оперативных переключений на ПС 35 «Котлома» света не будет 2 раза по 5 минут с 12:00 до 16:00 в станице Анапская и хуторах Усатова Балка, Тарусин, Рассвет, Заря.