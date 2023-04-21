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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:04

В Новороссийске после аварии восстановили водоснабжение

Сохраняется проблема в Южном районе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Восстановительные работы ведутся только в одном районе

Восстановительные работы ведутся только в одном районе

В Новороссийске три дня были перебои с водой. 18 апреля прекратилась подача воды от ТГВ - из-за необходимой реконструкции водопровода, а накануне из-за повреждения на магистральном подающем водоводе по улице Портовой почти весь город-герой остался без воды. Мэр сообщил, что водоснабжение восстановлено.

- Позади у нас три дня перебоев с водой. Службы проделали огромную работу, чтобы устранить проблему как можно скорее. Сейчас вода на город подается в штатном режиме, также обеспечен максимальный забор воды с Неберджая и Пенайских источников, - сообщил глава города Андрей Кравченко.

Сохраняется проблема в Южном районе - там работают бригады по развоздушиванию систем, поэтому водоснабжение в некоторых домах не совсем налажено. Аварийные службы сейчас на месте и решают проблему.