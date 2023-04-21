Уникальный матч по мини-футболу пройдет в Новороссийске 21 апреля

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В Новороссийске пройдет уникальный матч по мини-футболу. На поле встретятся незрячие спортсмены из местной команды «Черноморец» и московской областной команды «Авангард».

- По правилам мини-футбола на поле выходят незрячие игроки, а вратарь должен быть без проблем со зрением. Мяч футболисты слышат по звуку встроенного в него колокольчика, - рассказал замруководителя АНО «Второе дыхание» Сергей Каук.

Тренировочный матч в Новороссийске посетит основатель футбола слепых в России Николай Береговой.