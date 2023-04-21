Жителей Краснодара приглашают в парк на Божественную литургию

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22 апреля в 8:30 утра в Чистяковской роще Краснодара пройдет Божественная литургия. После службы горожанам раздадут частичку благодатного огня.

- Литургия пройдет по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в субботу Пасхальной седмицы на площади у Чистяковской рощи недалеко от памятника жителям столицы Кубани. Приглашаются все желающие вознести свои молитвы Воскресшему из мертвых Христу на месте, где в годы оккупации Краснодара было загублено в газовых камерах около 13 тысяч краснодарцев, - сообщили в кубанской епархии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что такая Пасхальная служба пройдет впервые за всю новейшую историю города.