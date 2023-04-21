Митрополит Григорий встретился со студентами КубГТУ

Фото: mitropoliakuban.ru

20 апреля митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий посетил Кубанский государственный технологический университет. В вузе владыка был впервые.

- Митрополит встретился со студентами. Он рассказал о значимости праздника Светлого Христова Воскресенья для каждого человека, отметив, что христиане всегда стремятся делиться пасхальной радостью с ближними, - отметили в Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Владыка отметил, что много не крещенных во младенчестве, и сейчас одна из главных задач воцерковить таких людей и показать, что, только обретя в своей жизни Бога, можно стать по-настоящему счастливым человеком.

После лекции митрополиту Григорию провели экскурсию по университету.