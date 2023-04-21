Мэр Сочи поздравил работников местного самоуправления с профессиональным праздником

21-го апреля в России отмечают День местного самоуправления.

21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. К важной дате администрация Сочи отметила сочинцев, которые внесли вклад в развитие и процветание города.

На курорте в открытом диалоге сообща работают сотрудники городской и районных администраций, главы сельских округов, депутаты, сотрудники контрольно-счетных органов, руководители ТОС и общественных объединений.

Инициативы сочинцев находят отражение в паспортах ТОС, государственных и муниципальных программах, приоритетных национальных проектах, реализуемых при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина, правительства РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева.

- От всей души поздравляю всю большую команду единомышленников с Днем местного самоуправления! Абсолютно уверен, что наработанная нами практика и в дальнейшем поможет качественно и оперативно решать все вопросы жителей и формировать стратегии развития каждого микрорайона города-курорта на ближайшую и долгосрочную перспективу, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.