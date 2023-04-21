Чтобы помнили: орлята познакомятся с судьбами учителей-фронтовиков и педагогов в годы Великой Отечественной войны

Орлята познакомятся с судьбами учителей-фронтовиков и тех, кто продолжал воспитывать, обучать, спасать детей в годы Великой Отечественной войны в тылу врага.

В образовательном проекте «Хранители исторической памяти» примут участие дети всех лагерей Центра, более 100 студентов и преподавателей исторических факультетов Армавирского государственного педагогического университета, Северо-Кавказского федерального университета, Адыгейского государственного университета, а также специалисты Всероссийского детского центра «Орленок».

Проект направлен на пробуждение познавательной активности и ценностного отношения подростков и студентов к событиям Великой Отечественной войны.

- Основой содержания проекта “Хранители исторической памяти” станут биографии педагогов-участников Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронте или выполнявших свой профессиональный долг в тылу, в условиях блокады, оккупации. Погружение в судьбу конкретной личности поможет школьникам и студентам понять общий исторический контекст, эмоционально прочувствовать его, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Старт проекту даст открытая лекция «Без срока давности. Педагоги-герои», в рамках которой орлята и студенты познакомятся с историями педагогов в годы Великой Отечественной войны, а также затронут факты геноцида советского народа, ставшие известными недавно.

Кроме того, в программе дня работа тематических площадок «Диалоги о мужестве»: творческие встречи студентов с орлятами в детских лагерях и интеллектуальная игра «Знатоки Победы», которую проведет игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алена Блинова. В рамках творческого состязания ребята ответят на вопросы о жизни педагогов-фронтовиков, а также учителей, выполнявших профессиональный долг в тылу, в условиях блокады или оккупации.

В свою очередь специалисты «Орленка» включатся в работу образовательной площадки «Историческая правда»: обсудят темы «Геноцид в период оккупации Северного Кавказа: история и приемы формирования памяти у молодежи», «О преступлениях нацистов против мирных жителей на территории Ставрополья в годы Великой Отечественной войны», «Зачем хотят переписать историю Великой Отечественной войны. Россия в военно-политических блоках: история и современность».

Финальное мероприятие тематического дня пройдет в особой торжественной обстановке на «Звездной площади» Центра и объединит всех участников проекта.