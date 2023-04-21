Перинатальный центр на Красных Партизан в Краснодаре стал лучшим в ЮФО и СКФО

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Перинатальный центр Краевой клинической больницы № 2 стал «Лучшим Перинатальным центром» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах за 2022 год.

- Наш Перинатальный центр стал лучшим по версии Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины. Поздравляю коллег с высокой наградой! – написала в соцсетях вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Итоги подвели на Общероссийском научно-практическом семинаре «Репродуктивные потенциалы России: Донские сезоны», который прошел в Ростове-на-Дону.