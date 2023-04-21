В Анапе раздадут саженцы яблонь. Фото: t.me/chistoAnapa

Жители Анапы на большом субботнике могут бесплатно взять саженцы яблонь для посадок. 2 тысячи деревьев уже приехали на курорт.

- С 10:00 до 13:00 забрать саженцы приглашают руководителей ТОС. Они могут взять яблони для посадки на своих территориях. С 13:00 деревья могут брать все желающие, чтобы посадить их на придомовых территориях, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что забрать деревья можно совершенно бесплатно 22 апреля по адресу: улица Крымская, 150.