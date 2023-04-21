В Сочи выпал снег 21 апреля

Вот такая обстановка сейчас на уровнее 1600 метров. Фото: sochi.camera

В горах Сочи выпал снег 21 апреля. Циклон, который накрыл всю территориию Краснодарского края, принес похолодание и вызвал осадки на Красной Поляне.

- В связи с ночным снегопадом на трассах выше отметки 1600 метров выпало 10-15 сантиметров свежего снега, - уточняют представители горнолыжного курорта.

Отметим, что на вершине 2320 метров над уровнем моря за сутки выпало 40 сантиметров снега. При этом он пока таять не спешит, температура воздуха минус 2 градуса. Метель продолжается.

Напомним, 21 апреля – заключительный день зимнего сезона, работы трасс для катания и канатных дорог с подъемом на Роза Пик. А уже через неделю для туристов откроют летний сезон.