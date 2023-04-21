Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 7:35

В Краснодаре увеличится производство салфеток за счет льготного финансирования

На предприятии улучшат производство
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

Краевой Фонд микрофинансирования предоставил 5 млн рублей предприятию Краснодара на модернизацию производства бумажных салфеток и полотенец.

- Средства выделили по программе «Промышленник». Предприниматель купит современное оборудование, которое в будущем поможет ему выйти на новые рынки сбыта, а также увеличить объемы производства. Соответственно, вырастут и поступления в городской бюджет, - отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В Краснодаре предприниматели на промышленную продукцию могут получить от 500 тысяч до 5 млн рублей под 1–4,25 % годовых. Срок льготного займа — 7–36 месяцев.