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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 7:46

Мэр Новороссийска объяснил ситуацию с отсутствием воды в Южном районе города

В городе-герое восстановили водоснабжение, кроме одного района
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Работы в одном из районов продолжаются

Работы в одном из районов продолжаются

В Новороссийске четвертый день продолжаются перебои с водой. Утром 18 апреля прекратилась подача воды от ТГВ - из-за необходимой реконструкции водопровода. Работы были распланированы до 20 апреля. Однако после их завершения на магистральном водопроводе на улице Портовой произошла серьезная авария.

- Реконструкция водопровода была важна. Она позволит увеличить объем водоснабжения Новороссийска. А вот аварию службы устранили за сутки, они проделали огромную работу, чтобы вернуть воду как можно скорее, - написал мэр города Андрей Кравченко.

Глава Новороссийска добавил, что в настоящее время сохраняется проблема в Южном районе. Там восстановительные работы продолжаются, работают бригады по развоздушиванию систем.