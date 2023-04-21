Мэр Новороссийска объяснил ситуацию с отсутствием воды в Южном районе города

Работы в одном из районов продолжаются

В Новороссийске четвертый день продолжаются перебои с водой. Утром 18 апреля прекратилась подача воды от ТГВ - из-за необходимой реконструкции водопровода. Работы были распланированы до 20 апреля. Однако после их завершения на магистральном водопроводе на улице Портовой произошла серьезная авария.

- Реконструкция водопровода была важна. Она позволит увеличить объем водоснабжения Новороссийска. А вот аварию службы устранили за сутки, они проделали огромную работу, чтобы вернуть воду как можно скорее, - написал мэр города Андрей Кравченко.

Глава Новороссийска добавил, что в настоящее время сохраняется проблема в Южном районе. Там восстановительные работы продолжаются, работают бригады по развоздушиванию систем.