В Анапе заработает Арт-авеню. Фото: t.me/kurortanapa

Арт-авеню заработает в Анапе с 1 мая. В честь открытия для жителей и гостей курорта пройдет праздничное мероприятие с яркими фотозонами, мастер-классами, розыгрышем призов и другими сюрпризами.

- Сейчас мастера открыли регистрацию на детский ремесленный квест. В нем смогут принять участие 5 команд по 5 человек в возрасте от 9 до 12 лет. Во время мероприятия детей должны сопровождать родители, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что каждая команда должна будет пройти 10 станций по определенному маршруту и выполнить различные задания.

Победители получат контрамарки на посещение аттракционов в парке 30-летия Победы и билеты на экскурсию по заповеднику «Утриш».