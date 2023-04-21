Сергей Галицкий занял 37-е место в рейтинге миллиардеров России

Галицкий в рейтинге Forbes Фото: Борис КУДРЯВОВ

Миллиардер Сергей Галицкий занял 37-ю строчку в рейтинге 110 миллиардеров России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 3,2 млрд долларов.

Состояние Галицкого годом ранее оценивалось в 3,5 млрд долларов. В рейтинге Forbes он был на 32-й позиции среди других 88 богачей страны.

Напомним, основатель сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» создал уникальный парк в кубанской столице в несколько гектаров. Вход для гостей бесплатный. Недавно открылась новая локация – Японский сад. Меценат не останавливается – он строит для жителей еще одну очередь под названием Парк облаков.

Другой кубанский миллиардер Олег Дерипаска занял 54-е место в этом рейтинге с состоянием 2,5 миллиарда долларов.

Общее состояние миллиардеров России за год выросло с 353 млрд долларов до 505 млрд долларов.

Первое место рейтинга Forbes досталось сооснователю компаний «Еврохим» и СУЭК Андрею Мельниченко и его семье (25,2 млрд долларов). Второе место - президенту холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину (23,7 млрд долларов), третье — председателю правления Национальной федерации спортинга Владимиру Лисину (22,1 млрд долларов).