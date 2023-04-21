На Кубани выявили 114 случаев COVID-19

На Кубани за сутки выявили 114 случаев COVID-19. Среди заболевших 66 женщин и 48 мужчин. Из них 9 – дети.

- В Краснодаре выявили 34 случая. В Сочи – 13. В Новороссийске – 9. В Мостовском районе – 7 заболевших. В Тимашевском – 6. По 4 новых пациента зафиксировано в Армавире, Славянском и Красноармейском районах. В Северском, Лабинском и Кущевском - по 3, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По 2 заболевших в Усть-Лабинском, Туапсинском и Выселковском районах. В Геленджике, Горячем Ключе, Белоглинском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Ейском, Динском, Успенском, Тбилисском, Отрадненском, Кавказском, Новопокровском, Гулькевичском, Крымском, Крыловском, Калининском, Брюховецком и Апшеронском районах по одному новому пациенту.