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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 8:16

В Сочи в ДТП серьезно пострадали женщина-водитель и 14-летний подросток

Из зажатой машины пострадавших доставали спасатели
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото t.me/urpso_mchs

Фото t.me/urpso_mchs

Утром 21 апреля в Лазаревском районе Сочи случилось серьезное ДТП. На дороге столкнулись мусоровоз и Daewoo Nexia. Пострадали двое.

- В результате столкновения Daewoo Nexia и мусоровоза в легковом автомобиле оказались заблокированы два человека. По предварительному диагнозу, 44-летняя женщина-водитель получила травмы грудной клетки и ушибы, а молодой пассажир 14 лет – переломы ног, черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели передали пострадавших медикам. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.