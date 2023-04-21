В Сочи в ДТП серьезно пострадали женщина-водитель и 14-летний подросток

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Утром 21 апреля в Лазаревском районе Сочи случилось серьезное ДТП. На дороге столкнулись мусоровоз и Daewoo Nexia. Пострадали двое.

- В результате столкновения Daewoo Nexia и мусоровоза в легковом автомобиле оказались заблокированы два человека. По предварительному диагнозу, 44-летняя женщина-водитель получила травмы грудной клетки и ушибы, а молодой пассажир 14 лет – переломы ног, черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели передали пострадавших медикам. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП.