Определены победители чемпионата «Абилимпикс» - 2023. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани объявили победителей чемпионата «Абилимпикс» - 2023. В конкурсе участвовали 493 человека. Они представляли 79 учебных заведений региона. Из всех конкурсантов 91 одержали победу по 33 компетенциям.

- Соревнования прошли для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. Они состоялись на базе Армавирского индустриально-строительного техникума для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что сильнейших выявляли эксперты чемпионата из числа работодателей и педагогов образовательных организаций. Победителям вручили грамоты, медали, сертификаты. Теперь их ждет финал. Он состоится в Москве с 20 по 23 октября.