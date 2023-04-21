Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 8:24

На Кубани объявили победителей чемпионата «Абилимпикс» - 2023

В конкурсе участвовали 493 человека
Мария ЧАЛАЯ
Определены победители чемпионата «Абилимпикс» - 2023. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Определены победители чемпионата «Абилимпикс» - 2023. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани объявили победителей чемпионата «Абилимпикс» - 2023. В конкурсе участвовали 493 человека. Они представляли 79 учебных заведений региона. Из всех конкурсантов 91 одержали победу по 33 компетенциям.

- Соревнования прошли для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. Они состоялись на базе Армавирского индустриально-строительного техникума для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что сильнейших выявляли эксперты чемпионата из числа работодателей и педагогов образовательных организаций. Победителям вручили грамоты, медали, сертификаты. Теперь их ждет финал. Он состоится в Москве с 20 по 23 октября.