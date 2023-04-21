Губернатор примет участие в открытии газозаправочной станции в Павловском районе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Павловском районе готовятся к открытию газозаправочной станции. В церемонии запуска примет участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- На открытие будет присутствовать председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Еще восемь заправок откроются в Ростовской и Тульской областях, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После церемония открытия пройдет совещание о развитии рынка газомоторного топлива в ЮФО и СКФР. Участники обсудят вопросы использования природного газа на внутреннем рынке – в транспортном секторе и для автономной газификации.