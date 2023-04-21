Аэропорт Сочи увеличил прибыль на 31% Фото: Мария ЛЕНЦ

Прибыль аэропорта Сочи в 2022 году выросла на 31%. Она составила 6,7 миллиардов рублей. Этот показатель является рекордным за всю историю воздушной гавани.

- Компания также поставила рекорд по выручке. Сумма увеличилась на 28,5%, до 12,6 миллиардов рублей. В том числе выручка от аэропортового и наземного обслуживания увеличилась на 31,4%. Почти до 10,2 миллиардов рублей. От услуг взлета-посадки на 16,3%. До 1,488 миллиардов рублей. И от обслуживания пассажиров — на 20%, до 2,325 миллиардов рублей, - сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».

Уточняется, что аэропорт Сочи с 24 февраля 2022 года остается единственной работающей воздушной гаванью на юге России. По итогам года его пассажиропоток увеличился на 17% и достиг 13 миллионов человек.