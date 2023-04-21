В Геленджике горит частный дом на площади 100 кв.м.

В Геленджике загорелся частный дом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике горит частный дом на площади 100 кв. метров. Пожар произошел на улице Кубанская.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 11:11. В 11:17 к месту прибыли первые пожарные. Они установили, что загорелась крыша частного дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлечено 16 человек личного состава. Также 4 единицы техники.