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НовостиКарта Кубани21 апреля 2023 8:59

В Геленджике горит частный дом на площади 100 кв.м.

Сотрудники МЧС проступили к тушению пожара
Мария ЧАЛАЯ
В Геленджике загорелся частный дом

В Геленджике загорелся частный дом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Геленджике горит частный дом на площади 100 кв. метров. Пожар произошел на улице Кубанская.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона в 11:11. В 11:17 к месту прибыли первые пожарные. Они установили, что загорелась крыша частного дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлечено 16 человек личного состава. Также 4 единицы техники.