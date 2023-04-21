Где отдыхают самые активные туристы: Tele2 подвела итоги горнолыжного сезона в Красной Поляне

Сеть в Сочи и Красной Поляне тщательно подготовлена к увеличению нагрузок во время зимнего горнолыжного сезона. Фото: tele2.ru

Tele2 проанализировала активность клиентов на популярных горнолыжных курортах Краснодарского края и выяснил, где проводят время самые общительные лыжники и сноубордисты. Компания составила рейтинг курортов по потреблению трафика и определила самое популярное время для зимних активностей абонентов на склонах Красной Поляны и Эстосадка.

Tele2 проанализировала активность клиентов в горном кластере Сочи в 2023 году. В исследование вошли курорты «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна». Клиенты оператора скачали и загрузили в сеть более 94 ТБ трафика – это на 7% выше показателя прошлого сезона. На разговоры по телефону во время отдыха пришлось столько же времени, что и в прошлом году – абоненты совершили около 3,5 миллионов звонков.

Наиболее «качающие» и общительные горнолыжники предпочитают кататься на лыжах и сноубордах на курорте «Роза Хутор». Отдыхающие здесь много делились впечатлениями от отдыха в сети, загружали большое количество видео и вели активность в социальных сетях и мессенджерах. В целом пользователи скачали и загрузили почти половину всего трафика в окрестностях Красной Поляны – 52,7 ТБ.

На втором месте по активности оказались гости курорта «Газпром». Они скачали и загрузили 27,9 ТБ трафика, пользуясь телефонами для проведения прямых эфиров, шеринга и онлайн-просмотра видеороликов в качестве Full HD.

А вот посетители живописного курорта «Красная Поляна» предпочитали проводить больше времени в офлайн-активностях и меньше времени – в сети. Эти туристы скачали и отправили с помощью высокоскоростного мобильного интернета 18,7 ТБ трафика.

Наиболее популярное время для отдыха среди клиентов оператора традиционно выпало на январь, меньше всего активности зафиксировано в марте. В целом тренд соответствует данным о снижении туристического потока на горнолыжные курорты к завершению зимнего сезона.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Мы тщательно готовим сеть в Сочи и Красной Поляне к увеличению нагрузок во время зимнего горнолыжного сезона. К началу 2023 года, помимо работ по улучшению качества связи и оптимизации сети на территории всех горнолыжных курортов, техническая дирекция Tele2 проделала огромную работу в самом Сочи. Теперь бесперебойным мобильным интернетом и голосовой связью обеспечены не только все склоны, отели, пляжные зоны и важные объекты инфраструктуры города-курорта, но и автомобильные тоннельные комплексы федеральной магистрали А-148, дублера Курортного проспекта, а также тоннели на пути в Красную Поляну. Наши клиенты могут пользоваться качественными сервисами и всеми преимуществами мобильной связи на всем пути на работу или отдых».

Реклама, tele2.ru