В Новороссийске после ремонтных работ начались перебои с водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура организовала проверку из-за перебоев с водой в Новороссийске. Проблемы начались после планово-предупредительных работ, которые прошли с 18 по 19 апреля на сетях РЭУ «Троицкий групповой водопровод».

- Во время ремонта подача водоснабжения абонентам была полностью прекращена. По окончании работ в некоторых районах города водоснабжение до сих пор не восстановлено или вода подается плохого качества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту уже организована проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям органам местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации.

Результаты проверки поставлены на контроль.