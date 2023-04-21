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НовостиОбщество21 апреля 2023 9:43

В станице Крыловской достраивают корпус начальной школы

Он готов на 78%
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Крыловской строят корпус начальной школы на 200 мест. Его возводят по национальному проекту «Образование».

- Корпус строят на территории существующей школы № 1. Сейчас рабочие ведут устройство наружных и внутренних инженерных сетей, подготовительные работы по благоустройству и отделочные работы внутри здания. В начальной школе будут кабинеты, библиотека, столовая и актовый зал. На территории обустроят гимнастический городок, площадку для настольного тенниса, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани одномоментно возводят 33 школы. Появится более 32 тысяч мест для школьников.